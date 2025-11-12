Siti Cable Network stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Siti Cable Network ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Siti Cable Network die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,51 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,550 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siti Cable Network in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,71 Milliarden INR im Vergleich zu 3,08 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

