SiTime hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SiTime präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SiTime ein EPS von -1,010 USD in den Büchern gestanden.

SiTime hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 113,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 88,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 60,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at