SiTime präsentierte Quartalsergebnisse

SiTime hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,14 USD. Im letzten Jahr hatte SiTime einen Gewinn von -0,310 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 257,39 Prozent auf 298,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at