SiTime stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SiTime hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SiTime noch ein Gewinn pro Aktie von -0,800 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 66,32 Prozent auf 113,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,720 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -4,050 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 326,66 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 61,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 202,70 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at