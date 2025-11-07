SiTime stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SiTime hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,830 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83,6 Millionen USD – ein Plus von 44,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SiTime 57,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at