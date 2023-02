SiTime vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SiTime hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,640 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SiTime 1,32 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 60,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 19,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SiTime 75,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,66 USD gegenüber 3,05 USD im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 283,61 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte SiTime 218,80 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 3,57 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 282,83 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at