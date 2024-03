Sitio Royalties A legte Quartalsergebnis vor

Sitio Royalties A hat am 29.02.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,470 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sitio Royalties A ein EPS von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,586 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 601,98 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at