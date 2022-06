Sitowise Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sitowise Group hat am 01.06.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,080 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,080 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 49,1 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,8 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at