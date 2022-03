Sitowise Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sitowise Group äußerte sich am 02.03.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Sitowise Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,095 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,057 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50,5 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,4 Millionen EUR in den Büchern standen.

Sitowise Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,340 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,385 EUR je Aktie gewesen.

Sitowise Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 179,00 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 160,00 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,347 EUR und einen Umsatz von 178,00 Millionen EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at