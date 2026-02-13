|
Sitowise Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sitowise Group hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Sitowise Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,11 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sitowise Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 48,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,180 EUR. Im Vorjahr waren -0,080 EUR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Sitowise Group mit einem Umsatz von insgesamt 188,59 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,91 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um -2,24 Prozent verringert.
