Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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26.06.2026 11:33:28
"Situation dramatisch": Mercedes verschiebt Bonuszahlung und prüft längere Arbeitszeit
Hohe Kosten und schwache Geschäfte setzen Mercedes unter Druck. Der Autobauer verschiebt daher eine tarifliche Sonderzahlung an die Mitarbeiter und will über längere Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich sprechen. Die aktuelle Situation bezeichnet das Unternehmen als "dramatisch".Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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|Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
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|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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