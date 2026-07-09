Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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09.07.2026 21:11:43

Sitzung des VW-Aufsichtsrats endet ohne Klarheit zu Sparplänen

VW-Chef Blume stellte seinen "Zukunftsplan" vor. Unter anderem soll die Modellpalette um bis zu 50 Prozent gestrafft werden. Angaben zu einem Stellenabbau und Werksschließungen machte er nichtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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