Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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09.07.2026 21:11:43
Sitzung des VW-Aufsichtsrats endet ohne Klarheit zu Sparplänen
VW-Chef Blume stellte seinen "Zukunftsplan" vor. Unter anderem soll die Modellpalette um bis zu 50 Prozent gestrafft werden. Angaben zu einem Stellenabbau und Werksschließungen machte er nichtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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