27.10.2025 06:31:29
Sivers IMA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sivers IMA hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Sivers IMA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,19 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Sivers IMA 72,5 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 58,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
