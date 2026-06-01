Sivers Semiconductors: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sivers Semiconductors hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 SEK gegenüber -0,190 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 21,15 Prozent auf 61,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Sivers Semiconductors 78,5 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at