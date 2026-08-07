Siward Crystal Technology legte Quartalsergebnis vor

Siward Crystal Technology hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Siward Crystal Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,110 TWD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 655,8 Millionen TWD umgesetzt, gegenüber 649,0 Millionen TWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at