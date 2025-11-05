Siward Crystal Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Siward Crystal Technology präsentierte in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,26 Prozent auf 603,4 Millionen TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 617,4 Millionen TWD gelegen.

