Siward Crystal Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Siward Crystal Technology hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 TWD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 711,3 Millionen TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siward Crystal Technology einen Umsatz von 603,4 Millionen TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at