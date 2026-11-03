WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
03.11.2026 18:01:16
Six European nations threaten to boycott Russia in ice hockey world championships
Finland, Norway and Sweden among those refusing to play Russian team after court ruled it must be allowed to compete in next year’s tournamentWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WORLD CO. LTD. Registered Shs
Analysen zu WORLD CO. LTD. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WORLD CO. LTD. Registered Shs
|1 458,00
|1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: Freundliche Stimmung für den ATX -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte die Stimmung freundlich sein. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.