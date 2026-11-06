Six Flags Entertainment Aktie

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WKN DE: A1C180 / ISIN: US83001A1025

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06.11.2026 04:26:03

Six Flags: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Six Flags (NYSE:FUN) outlined its long-term strategic priorities following its merger. The company is focused on expanding profit margins while disciplined capital allocation works to lower net debt. Three things management said stand out.

Management is evaluating its entire park portfolio and real estate holdings to sell noncore assets. Proceeds will directly target debt reduction to lower net leverage toward four times adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA).

Combining legacy parks into unified regional passes expands customer catchment areas and encourages multi-park visits. Active passholders and members represented 61% of total quarterly attendance as regional membership offerings expanded.

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