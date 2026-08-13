Six Flags Entertainment Aktie

Six Flags Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C180 / ISIN: US83001A1025

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13.08.2026 06:48:50

Six Flags CEO Buys Nearly 16,000 Shares. Here's What This Means for Investors.

John T. Reilly, President and Chief Executive Officer of Six Flags Entertainment Corporation (NYSE:FUN), purchased 15,713 shares of common stock at $15.80 per share on August 12, 2026 per a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($15.80); post-transaction value based on August 12, 2026 market close ($16.44).Six Flags Entertainment stands as a prominent operator of amusement and resort properties across North America, maintaining an extensive network of 17 domestic locations supplemented by international operations. The company leverages its established brand portfolio and operational scale to deliver memorable experiences while managing capital-intensive theme park infrastructure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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