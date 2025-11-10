Six Flags Entertainment: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Six Flags Entertainment hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 11,77 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,27 Prozent auf 1,32 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Six Flags Entertainment 1,35 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at