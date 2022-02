Six Flags Entertainment gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Six Flags Entertainment präsentierte am 24.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,020 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,000 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Six Flags Entertainment mit einem Umsatz von insgesamt 316,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 191,72 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -4,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Six Flags Entertainment hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 319,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 356,58 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,36 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 1,45 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at