Six Flags Entertainment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Six Flags Entertainment hat am 11.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,530 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,810 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,30 Prozent zurück. Hier wurden 435,4 Millionen USD gegenüber 459,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at