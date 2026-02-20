|
20.02.2026 06:31:28
Six Flags Entertainment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Six Flags Entertainment hat am 19.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,91 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,710 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,42 Prozent auf 650,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Six Flags Entertainment 687,3 Millionen USD umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,910 USD gegenüber -3,220 USD im Vorjahr.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,10 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Six Flags Entertainment einen Umsatz von 2,71 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.