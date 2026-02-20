Six Flags Entertainment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Six Flags Entertainment hat am 19.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,91 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,710 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,42 Prozent auf 650,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Six Flags Entertainment 687,3 Millionen USD umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,910 USD gegenüber -3,220 USD im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,10 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Six Flags Entertainment einen Umsatz von 2,71 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at