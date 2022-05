Six Flags Entertainment vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Six Flags Entertainment hat am 12.05.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,760 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,120 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 68,39 Prozent auf 138,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at