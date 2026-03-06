Six Flags Entertainment Aktie
Six Flags Sells Some Parks to EPR: Who Wins?
There will be fewer flags waving at Six Flags Entertainment (NYSE: FUN) this summer. The country's largest operator of regional amusement parks announced the sale of seven of its underperforming gated attractions on Thursday.The divestiture itself isn't a surprise. It's been two months since trademark applications for Enchanted Parks -- conveniently tethered to locations where Six Flags has some of its less-visited destinations -- had amusement park enthusiasts bracing for another wave of downsizing. The real surprises in the deal are the buyer, the low price, and the market's reaction.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
