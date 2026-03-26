SIX-Handel: Anleger lassen SPI am Donnerstagnachmittag steigen

Um 15:42 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,03 Prozent fester bei 17 748,32 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,262 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,364 Prozent leichter bei 17 678,07 Punkten, nach 17 742,64 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 17 587,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 751,49 Punkten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 4,85 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.02.2026, stand der SPI noch bei 19 151,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 186,12 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 26.03.2025, mit 17 159,96 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,71 Prozent abwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 24,67 Prozent auf 3,74 CHF), Adval Tech (+ 11,18 Prozent auf 35,80 CHF), BioVersys (+ 4,32 Prozent auf 29,00 CHF), Comet (+ 3,41 Prozent auf 260,80 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 3,27 Prozent auf 0,40 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil OC Oerlikon (-19,67 Prozent auf 3,04 CHF), Addex Therapeutics (-8,21 Prozent auf 0,04 CHF), GAM (-6,22 Prozent auf 0,11 CHF), Carlo Gavazzi (-4,67 Prozent auf 153,00 CHF) und StarragTornos (-4,12 Prozent auf 32,60 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI weist die OC Oerlikon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 789 838 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 280,152 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Index weist die Kudelski-Aktie mit 79,95 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at