SIX-Handel: Anleger lassen SPI zum Handelsstart steigen

Der SPI bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,22 Prozent stärker bei 18 615,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,094 Prozent auf 18 557,14 Punkte an der Kurstafel, nach 18 574,54 Punkten am Vortag.

Bei 18 557,14 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 18 615,05 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 18 489,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, wies der SPI einen Wert von 18 684,41 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Wert von 16 546,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,04 Prozent aufwärts. Bei 19 309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Orior (+ 3,53 Prozent auf 14,06 CHF), Idorsia (+ 3,50 Prozent auf 4,03 CHF), Logitech (+ 2,25 Prozent auf 86,20 CHF), BACHEM (+ 1,87 Prozent auf 81,85 CHF) und ALSO (+ 1,84 Prozent auf 166,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Adval Tech (-8,59 Prozent auf 36,20 CHF), GAM (-6,33 Prozent auf 0,07 CHF), ASMALLWORLD (-5,65 Prozent auf 0,59 CHF), Dätwyler (-3,57 Prozent auf 162,00 CHF) und Swiss Life (-3,37 Prozent auf 849,80 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Alcon-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 359 170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 280,673 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Im SPI hat die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at