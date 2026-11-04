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Index-Performance 04.11.2026 15:58:45

SIX-Handel: Börsianer lassen SLI nachmittags steigen

SIX-Handel: Börsianer lassen SLI nachmittags steigen

Der SLI entwickelt sich am dritten Tag der Woche positiv.

Der SLI legt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 1,56 Prozent auf 2 411,36 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,013 Prozent auf 2 374,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 374,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 414,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 370,40 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 2,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 2 210,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 315,68 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 2 014,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,11 Prozent aufwärts. Bei 2 414,15 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 5,40 Prozent auf 80,48 CHF), Straumann (+ 4,11 Prozent auf 105,20 CHF), Alcon (+ 3,94 Prozent auf 62,20 CHF), Richemont (+ 3,88 Prozent auf 172,50 CHF) und UBS (+ 3,72 Prozent auf 40,94 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil VAT (-2,64 Prozent auf 553,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,49 Prozent auf 71,42 CHF), Sandoz (-0,12 Prozent auf 82,68 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,66 Prozent auf 243,00 CHF) und Lindt (+ 0,70 Prozent auf 8 610,00 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 337 271 Aktien gehandelt. Mit 344,510 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,28 erwartet. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,02 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 73,32 0,80% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 68,12 -0,09% Alcon AG
Amrize 37,92 -0,03% Amrize
Kühne + Nagel International AG (KN) 258,90 -1,63% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 555,00 -0,26% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 87,60 -0,09% Logitech S.A.
Partners Group AG 726,80 0,17% Partners Group AG
Richemont 186,05 -0,32% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 419,68 -0,55% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 89,60 -1,04% Sandoz
Straumann Holding AG 114,60 0,04% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 169,05 -1,80% Swiss Re AG
UBS 43,15 -0,19% UBS
VAT 554,20 -0,68% VAT

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