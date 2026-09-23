SIX-Handel: Börsianer lassen SMI am Mittwochmittag steigen

Um 12:09 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0,05 Prozent auf 13 961,04 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,587 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,336 Prozent fester bei 14 000,25 Punkten, nach 13 953,39 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 947,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 031,29 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 0,645 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 14 456,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der SMI einen Wert von 13 910,70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, notierte der SMI bei 12 102,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,39 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Nestlé (+ 0,74 Prozent auf 77,66 CHF), Logitech (+ 0,58 Prozent auf 86,46 CHF), Richemont (+ 0,50 Prozent auf 170,60 CHF), UBS (+ 0,45 Prozent auf 40,51 CHF) und Swiss Re (+ 0,25 Prozent auf 138,90 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Sika (-0,93 Prozent auf 187,15 CHF), Swiss Life (-0,92 Prozent auf 907,60 CHF), Sandoz (-0,71 Prozent auf 70,26 CHF), Galderma (-0,49 Prozent auf 163,00 CHF) und Geberit (-0,44 Prozent auf 546,00 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 387 964 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 309,129 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,16 zu Buche schlagen. Mit 7,34 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at