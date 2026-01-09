SIX-Handel: Börsianer lassen SPI am Freitagmittag steigen

Am Freitag steigt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,14 Prozent auf 18 432,94 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,370 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,032 Prozent tiefer bei 18 401,39 Punkten, nach 18 407,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 18 452,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 401,39 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,48 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.12.2025, wies der SPI einen Stand von 17 768,45 Punkten auf. Der SPI stand vor drei Monaten, am 09.10.2025, bei 17 391,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, wies der SPI einen Wert von 15 876,17 Punkten auf.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Tecan (N) (+ 9,49 Prozent auf 153,50 CHF), Gurit (+ 9,24 Prozent auf 13,00 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 6,77 Prozent auf 14,50 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,36 Prozent auf 1,17 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,15 Prozent auf 30,20 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-7,14 Prozent auf 0,65 CHF), Stadler Rail (-5,22 Prozent auf 19,96 CHF), Swissquote (-4,64 Prozent auf 464,00 CHF), Ascom (-4,04 Prozent auf 3,57 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-3,78 Prozent auf 26,46 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 477 718 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 295,756 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

