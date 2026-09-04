SIX-Handel: Börsianer lassen SPI zum Start steigen

Am Freitag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,04 Prozent stärker bei 20 231,87 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,478 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,023 Prozent höher bei 20 228,65 Punkten in den Handel, nach 20 224,00 Punkten am Vortag.

Bei 20 231,87 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 20 209,92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,031 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 20 339,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 882,99 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, notierte der SPI bei 17 119,84 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 10,91 Prozent zu Buche. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit GAM (+ 5,41 Prozent auf 0,07 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,90 Prozent auf 1,07 CHF), Arbonia (+ 3,91 Prozent auf 4,65 CHF), Cicor Technologies (+ 2,82 Prozent auf 123,80 CHF) und SoftwareONE (+ 2,09 Prozent auf 9,79 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Feintool International (-6,45 Prozent auf 11,60 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,73 Prozent auf 0,17 CHF), Adval Tech (-4,55 Prozent auf 42,00 CHF), Curatis (-3,83 Prozent auf 20,10 CHF) und EvoNext (-3,48 Prozent auf 2,22 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die MindMaze Therapeutics-Aktie aufweisen. 447 548 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304,528 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at