27.01.2026 15:58:40
SIX-Handel: Das macht der SLI nachmittags
Am Dienstag verbucht der SLI um 15:41 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,55 Prozent auf 2 139,58 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,323 Prozent auf 2 134,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2 127,86 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 133,91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 141,80 Zählern.
So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 140,82 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 27.10.2025, den Stand von 2 040,84 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 27.01.2025, mit 2 052,70 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,530 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 116,01 Punkte.
Die Tops und Flops im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Swisscom (+ 3,80 Prozent auf 628,50 CHF), Julius Bär (+ 2,30 Prozent auf 67,64 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,75 Prozent auf 61,46 CHF), VAT (+ 1,49 Prozent auf 518,40 CHF) und Partners Group (+ 1,47 Prozent auf 1 067,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sonova (-2,60 Prozent auf 213,90 CHF), Logitech (-1,62 Prozent auf 71,86 CHF), Alcon (-1,28 Prozent auf 61,86 CHF), Adecco SA (-0,99 Prozent auf 22,10 CHF) und Temenos (-0,82 Prozent auf 72,90 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 508 080 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 300,388 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
2026 verzeichnet die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,55 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.
