SIX-Handel: Das macht der SPI am Mittwochmittag

Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SPI klettert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,53 Prozent auf 18 500,93 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,383 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,153 Prozent fester bei 18 432,19 Punkten in den Handel, nach 18 404,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 432,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 534,08 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,215 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 729,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 147,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wurde der SPI auf 15 610,35 Punkte taxiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit EMS-CHEMIE (+ 7,73 Prozent auf 613,00 CHF), SoftwareONE (+ 7,12 Prozent auf 8,43 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,96 Prozent auf 0,16 CHF), Ypsomed (+ 5,54 Prozent auf 352,50 CHF) und MCH (+ 5,06 Prozent auf 4,36 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Autoneum (-10,68 Prozent auf 152,20 CHF), Evolva (-6,99 Prozent auf 0,77 CHF), Edisun Power Europe (-6,00 Prozent auf 56,40 CHF), Cicor Technologies (-5,99 Prozent auf 125,50 CHF) und Montana Aerospace (-5,05 Prozent auf 32,90 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die Addex Therapeutics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 945 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 298,758 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 79,95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

