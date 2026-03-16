SIX-Handel: Das macht der SPI am Nachmittag

Für den SPI geht es am Montagnachmittag aufwärts.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,26 Prozent höher bei 17 940,58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,362 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,108 Prozent auf 17 873,98 Punkte an der Kurstafel, nach 17 893,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 998,79 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 765,87 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 16.02.2026, betrug der SPI-Kurs 18 821,47 Punkte. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 16.12.2025, den Wert von 17 920,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Stand von 17 093,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,65 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Bei 17 574,72 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 14,40 Prozent auf 2,86 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4,07 Prozent auf 6,40 CHF), IVF HARTMANN (+ 3,94 Prozent auf 145,00 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 3,75 Prozent auf 83,00 CHF) und BioVersys (+ 3,69 Prozent auf 28,10 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Idorsia (-15,44 Prozent auf 2,88 CHF), MindMaze Therapeutics (-14,49 Prozent auf 0,41 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-6,61 Prozent auf 14,42 CHF), INTERROLL (-5,42 Prozent auf 1 572,00 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-5,08 Prozent auf 23,90 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die Idorsia-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 568 870 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 289,747 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index bietet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at