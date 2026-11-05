SLI

2 379,22
-32,86
-1,36 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
SIX-Handel im Fokus 05.11.2026 12:27:11

SIX-Handel: SLI am Mittag mit Zuschlägen

SIX-Handel: SLI am Mittag mit Zuschlägen

Der SLI befindet sich am Donnerstag im Aufwärtstrend.

Um 12:10 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0,31 Prozent auf 2 424,60 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,338 Prozent höher bei 2 425,30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 417,13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 417,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 433,53 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 2,66 Prozent aufwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Wert von 2 216,11 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 2 332,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, notierte der SLI bei 2 022,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,72 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 433,53 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Holcim (+ 2,51 Prozent auf 75,18 CHF), Sika (+ 1,69 Prozent auf 189,55 CHF), Lonza (+ 1,36 Prozent auf 670,60 CHF), Swisscom (+ 1,27 Prozent auf 720,00 CHF) und Swiss Re (+ 1,15 Prozent auf 157,90 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Julius Bär (-1,31 Prozent auf 70,62 CHF), Straumann (-1,16 Prozent auf 106,15 CHF), Alcon (-0,92 Prozent auf 62,70 CHF), Kühne + Nagel International (-0,70 Prozent auf 242,30 CHF) und Logitech (-0,67 Prozent auf 82,46 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 525 001 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 339,281 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,28 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 73,06 0,44% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 67,06 -1,64% Alcon AG
Amrize 37,54 -1,03% Amrize
Holcim AG 79,68 -0,10% Holcim AG
Julius Bär 73,88 -0,03% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 256,40 -2,58% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 86,64 -1,19% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 722,40 -0,61% Lonza AG (N)
Partners Group AG 729,60 0,55% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 424,73 0,65% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 202,50 -0,30% Sika AG
Straumann Holding AG 113,65 -0,79% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 166,00 -3,57% Swiss Re AG
Swisscom AG 784,00 -1,75% Swisscom AG

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 379,22 -1,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:50 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:12 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen