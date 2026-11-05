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05.11.2026 12:27:11
SIX-Handel: SLI am Mittag mit Zuschlägen
Um 12:10 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0,31 Prozent auf 2 424,60 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,338 Prozent höher bei 2 425,30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 417,13 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 417,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 433,53 Punkten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 2,66 Prozent aufwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Wert von 2 216,11 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 2 332,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, notierte der SLI bei 2 022,65 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,72 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 433,53 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.
Heutige Tops und Flops im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Holcim (+ 2,51 Prozent auf 75,18 CHF), Sika (+ 1,69 Prozent auf 189,55 CHF), Lonza (+ 1,36 Prozent auf 670,60 CHF), Swisscom (+ 1,27 Prozent auf 720,00 CHF) und Swiss Re (+ 1,15 Prozent auf 157,90 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Julius Bär (-1,31 Prozent auf 70,62 CHF), Straumann (-1,16 Prozent auf 106,15 CHF), Alcon (-0,92 Prozent auf 62,70 CHF), Kühne + Nagel International (-0,70 Prozent auf 242,30 CHF) und Logitech (-0,67 Prozent auf 82,46 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 525 001 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 339,281 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SLI-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,28 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,06
|0,44%
|Alcon AG
|67,06
|-1,64%
|Amrize
|37,54
|-1,03%
|Holcim AG
|79,68
|-0,10%
|Julius Bär
|73,88
|-0,03%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|256,40
|-2,58%
|Logitech S.A.
|86,64
|-1,19%
|Lonza AG (N)
|722,40
|-0,61%
|Partners Group AG
|729,60
|0,55%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|424,73
|0,65%
|Sika AG
|202,50
|-0,30%
|Straumann Holding AG
|113,65
|-0,79%
|Swiss Re AG
|166,00
|-3,57%
|Swisscom AG
|784,00
|-1,75%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 379,22
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