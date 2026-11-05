SIX-Handel: SLI am Mittag mit Zuschlägen

Der SLI befindet sich am Donnerstag im Aufwärtstrend.

Um 12:10 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0,31 Prozent auf 2 424,60 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,338 Prozent höher bei 2 425,30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 417,13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 417,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 433,53 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 2,66 Prozent aufwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Wert von 2 216,11 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 2 332,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, notierte der SLI bei 2 022,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,72 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 433,53 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Holcim (+ 2,51 Prozent auf 75,18 CHF), Sika (+ 1,69 Prozent auf 189,55 CHF), Lonza (+ 1,36 Prozent auf 670,60 CHF), Swisscom (+ 1,27 Prozent auf 720,00 CHF) und Swiss Re (+ 1,15 Prozent auf 157,90 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Julius Bär (-1,31 Prozent auf 70,62 CHF), Straumann (-1,16 Prozent auf 106,15 CHF), Alcon (-0,92 Prozent auf 62,70 CHF), Kühne + Nagel International (-0,70 Prozent auf 242,30 CHF) und Logitech (-0,67 Prozent auf 82,46 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 525 001 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 339,281 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,28 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at