Index-Bewegung 12.01.2026 15:58:46

SIX-Handel SLI am Montagnachmittag schwächer

SIX-Handel SLI am Montagnachmittag schwächer

Der SLI zeigt sich am Montag wenig bewegt.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 2 175,09 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,253 Prozent schwächer bei 2 169,91 Punkten, nach 2 175,41 Punkten am Vortag.

Bei 2 168,07 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 175,64 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 087,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2 022,66 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 1 950,35 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 2,46 Prozent auf 567,20 CHF), Alcon (+ 1,76 Prozent auf 64,82 CHF), Straumann (+ 1,10 Prozent auf 101,35 CHF), Partners Group (+ 0,88 Prozent auf 1 031,50 CHF) und Sonova (+ 0,66 Prozent auf 213,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Adecco SA (-2,87 Prozent auf 23,02 CHF), Holcim (-1,30 Prozent auf 78,84 CHF), Helvetia Baloise (-1,09 Prozent auf 200,40 CHF), Logitech (-1,06 Prozent auf 76,52 CHF) und Swiss Life (-1,01 Prozent auf 883,80 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 539 701 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 291,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Die ams-OSRAM-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 5,37 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

