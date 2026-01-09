Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 09.01.2026 15:58:56

SIX-Handel: SLI am Nachmittag mit Zuschlägen

SIX-Handel: SLI am Nachmittag mit Zuschlägen

Am Freitag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,35 Prozent höher bei 2 172,55 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,048 Prozent tiefer bei 2 164,02 Punkten, nach 2 165,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 173,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 163,51 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, lag der SLI bei 2 093,62 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 09.10.2025, mit 2 046,96 Punkten bewertet. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 09.01.2025, mit 1 967,21 Punkten bewertet.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Adecco SA (+ 2,15 Prozent auf 23,74 CHF), Partners Group (+ 2,04 Prozent auf 1 024,00 CHF), ams-OSRAM (+ 1,91 Prozent auf 8,26 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,56 Prozent auf 176,15 CHF) und Richemont (+ 1,44 Prozent auf 176,65 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swiss Life (-2,29 Prozent auf 887,60 CHF), Lindt (-1,67 Prozent auf 11 190,00 CHF), Zurich Insurance (-1,56 Prozent auf 580,20 CHF), Helvetia Baloise (-1,17 Prozent auf 202,00 CHF) und Swiss Re (-0,85 Prozent auf 128,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 948 297 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 289,088 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Im SLI weist die ams-OSRAM-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)

mehr Nachrichten