SIX-Handel: SLI am Nachmittag mit Zuschlägen

Am Freitag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,35 Prozent höher bei 2 172,55 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,048 Prozent tiefer bei 2 164,02 Punkten, nach 2 165,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 173,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 163,51 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, lag der SLI bei 2 093,62 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 09.10.2025, mit 2 046,96 Punkten bewertet. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 09.01.2025, mit 1 967,21 Punkten bewertet.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Adecco SA (+ 2,15 Prozent auf 23,74 CHF), Partners Group (+ 2,04 Prozent auf 1 024,00 CHF), ams-OSRAM (+ 1,91 Prozent auf 8,26 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,56 Prozent auf 176,15 CHF) und Richemont (+ 1,44 Prozent auf 176,65 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swiss Life (-2,29 Prozent auf 887,60 CHF), Lindt (-1,67 Prozent auf 11 190,00 CHF), Zurich Insurance (-1,56 Prozent auf 580,20 CHF), Helvetia Baloise (-1,17 Prozent auf 202,00 CHF) und Swiss Re (-0,85 Prozent auf 128,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 948 297 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 289,088 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Im SLI weist die ams-OSRAM-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

