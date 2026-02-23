Temenos Aktie

SLI im Fokus 23.02.2026 17:58:53

SIX-Handel SLI beendet den Montagshandel im Minus

Der SLI gab sich am ersten Tag der Woche schwächer.

Am Montag notierte der SLI via SIX schlussendlich 0,51 Prozent schwächer bei 2 189,42 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,265 Prozent auf 2 194,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2 200,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 201,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 183,40 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn Jahr

Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 23.01.2026, den Wert von 2 131,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 033,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, lag der SLI bei 2 114,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,79 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 209,38 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 1,78 Prozent auf 716,00 CHF), Zurich Insurance (+ 1,34 Prozent auf 575,40 CHF), Novartis (+ 1,20 Prozent auf 127,98 CHF), Richemont (+ 0,86 Prozent auf 163,70 CHF) und Givaudan (+ 0,79 Prozent auf 3 054,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Partners Group (-8,42 Prozent auf 850,00 CHF), Lonza (-2,95 Prozent auf 520,60 CHF), Temenos (-2,83 Prozent auf 63,60 CHF), Straumann (-2,61 Prozent auf 91,70 CHF) und Adecco SA (-2,60 Prozent auf 20,98 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 7 044 798 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 320,759 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI weist die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

