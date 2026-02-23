Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|SLI im Fokus
|
23.02.2026 17:58:53
SIX-Handel SLI beendet den Montagshandel im Minus
Am Montag notierte der SLI via SIX schlussendlich 0,51 Prozent schwächer bei 2 189,42 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,265 Prozent auf 2 194,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2 200,58 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 201,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 183,40 Punkten verzeichnete.
SLI seit Beginn Jahr
Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 23.01.2026, den Wert von 2 131,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 033,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, lag der SLI bei 2 114,32 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,79 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 209,38 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 1,78 Prozent auf 716,00 CHF), Zurich Insurance (+ 1,34 Prozent auf 575,40 CHF), Novartis (+ 1,20 Prozent auf 127,98 CHF), Richemont (+ 0,86 Prozent auf 163,70 CHF) und Givaudan (+ 0,79 Prozent auf 3 054,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Partners Group (-8,42 Prozent auf 850,00 CHF), Lonza (-2,95 Prozent auf 520,60 CHF), Temenos (-2,83 Prozent auf 63,60 CHF), Straumann (-2,61 Prozent auf 91,70 CHF) und Adecco SA (-2,60 Prozent auf 20,98 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 7 044 798 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 320,759 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Im SLI weist die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
17:58
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17:58
|SIX-Handel SLI beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Gewinne in Zürich: SMI liegt zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
15:59
|SMI aktuell: SMI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich: SMI am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|SLI aktuell: SLI verbucht am Montagmittag Verluste (finanzen.at)