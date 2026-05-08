SIX-Handel SLI beendet die Freitagssitzung im Minus

So performte der SLI am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Zum Handelsende sank der SLI im SIX-Handel um 0,51 Prozent auf 2 099,08 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,731 Prozent auf 2 094,40 Punkte an der Kurstafel, nach 2 109,83 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2 109,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 092,94 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0,301 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, betrug der SLI-Kurs 2 096,51 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, betrug der SLI-Kurs 2 154,32 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, notierte der SLI bei 1 967,84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,41 Prozent zurück. 2 223,32 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 3,03 Prozent auf 84,30 CHF), VAT (+ 1,26 Prozent auf 611,60 CHF), Julius Bär (+ 1,25 Prozent auf 66,64 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,98 Prozent auf 82,02 CHF) und Sandoz (+ 0,81 Prozent auf 66,88 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-2,82 Prozent auf 172,00 CHF), Schindler (-2,76 Prozent auf 267,60 CHF), Swiss Life (-2,68 Prozent auf 879,40 CHF), SGS SA (-2,34 Prozent auf 84,48 CHF) und Alcon (-2,29 Prozent auf 49,17 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 196 727 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 279,809 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,86 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at