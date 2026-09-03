Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|SLI-Marktbericht
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03.09.2026 09:28:52
SIX-Handel SLI beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten
Am Donnerstag notiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,02 Prozent schwächer bei 2 297,69 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 298,06 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 298,13 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 294,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 299,34 Zählern.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,398 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 297,51 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 03.06.2026, einen Wert von 2 116,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, lag der SLI bei 1 999,15 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,82 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Givaudan (+ 1,78 Prozent auf 3 262,00 CHF), Sandoz (+ 0,81 Prozent auf 69,42 CHF), Roche (+ 0,72 Prozent auf 351,70 CHF), Zurich Insurance (+ 0,61 Prozent auf 597,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,42 Prozent auf 142,75 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Richemont (-2,00 Prozent auf 185,75 CHF), Alcon (-1,08 Prozent auf 58,72 CHF), Julius Bär (-0,96 Prozent auf 74,02 CHF), Nestlé (-0,79 Prozent auf 78,01 CHF) und UBS (-0,45 Prozent auf 44,44 CHF) unter Druck.
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 183 940 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 294,312 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,81 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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