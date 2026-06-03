SIX-Handel SLI fällt zum Ende des Mittwochshandels

Das machte das Börsenbarometer in Zürich zum Handelsschluss.

Am Mittwoch bewegte sich der SLI via SIX letztendlich 0,90 Prozent tiefer bei 2 116,35 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,399 Prozent schwächer bei 2 126,95 Punkten, nach 2 135,48 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 109,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2 135,16 Einheiten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,49 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 2 100,41 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 03.03.2026, den Wert von 2 122,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, wurde der SLI auf 1 996,49 Punkte taxiert.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,61 Prozent ein. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Lindt (+ 1,59 Prozent auf 9 265,00 CHF), SGS SA (+ 0,97 Prozent auf 87,82 CHF), Roche (+ 0,61 Prozent auf 311,60 CHF), Geberit (+ 0,60 Prozent auf 506,20 CHF) und Novartis (+ 0,46 Prozent auf 113,52 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Partners Group (-16,33 Prozent auf 686,80 CHF), Logitech (-5,17 Prozent auf 95,92 CHF), Lonza (-1,51 Prozent auf 488,90 CHF), Richemont (-1,46 Prozent auf 164,95 CHF) und Zurich Insurance (-1,44 Prozent auf 545,80 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 276 250 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 275,506 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Swiss Re-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,01 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at