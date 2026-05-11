Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|SLI-Performance
|
11.05.2026 17:58:50
SIX-Handel SLI fällt zum Ende des Montagshandels
Schlussendlich beendete der SLI den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 2 097,34 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,180 Prozent auf 2 097,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 101,11 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 105,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 093,96 Punkten.
SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 113,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wurde der SLI auf 2 152,72 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, mit 1 976,27 Punkten bewertet.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,49 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,88 Prozent auf 83,56 CHF), Roche (+ 1,30 Prozent auf 319,40 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,24 Prozent auf 212,20 CHF), Holcim (+ 1,24 Prozent auf 75,22 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,11 Prozent auf 546,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Lindt (-3,37 Prozent auf 9 020,00 CHF), Swiss Life (-2,98 Prozent auf 853,20 CHF), Richemont (-2,59 Prozent auf 154,30 CHF), Nestlé (-1,77 Prozent auf 76,10 CHF) und Geberit (-1,68 Prozent auf 515,20 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 663 791 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 273,982 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Geberit AG (N)
|
13.05.26
|SIX-Handel: SLI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
13.05.26
|Gute Stimmung in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
13.05.26
|Freundlicher Handel: SLI am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
13.05.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
13.05.26
|Optimismus in Zürich: Das macht der SLI mittags (finanzen.at)
|
13.05.26
|SIX-Handel: SMI am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.05.26
|SMI aktuell: Anleger lassen SMI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
12.05.26
|Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)