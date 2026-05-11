SIX-Handel SLI fällt zum Ende des Montagshandels

Schlussendlich beendete der SLI den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 2 097,34 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,180 Prozent auf 2 097,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 101,11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 105,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 093,96 Punkten.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 113,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wurde der SLI auf 2 152,72 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, mit 1 976,27 Punkten bewertet.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,49 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,88 Prozent auf 83,56 CHF), Roche (+ 1,30 Prozent auf 319,40 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,24 Prozent auf 212,20 CHF), Holcim (+ 1,24 Prozent auf 75,22 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,11 Prozent auf 546,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Lindt (-3,37 Prozent auf 9 020,00 CHF), Swiss Life (-2,98 Prozent auf 853,20 CHF), Richemont (-2,59 Prozent auf 154,30 CHF), Nestlé (-1,77 Prozent auf 76,10 CHF) und Geberit (-1,68 Prozent auf 515,20 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 663 791 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 273,982 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at