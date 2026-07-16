SIX-Handel SLI fällt zum Handelsende

Am Donnerstag notierte der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,24 Prozent tiefer bei 2 290,79 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,200 Prozent leichter bei 2 291,72 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 296,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 271,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 290,99 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 0,383 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.06.2026, wurde der SLI mit 2 203,07 Punkten berechnet. Der SLI lag vor drei Monaten, am 16.04.2026, bei 2 122,09 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 16.07.2025, den Stand von 1 969,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,50 Prozent. 2 321,54 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 2,85 Prozent auf 56,94 CHF), Schindler (+ 2,12 Prozent auf 269,20 CHF), Lindt (+ 2,12 Prozent auf 9 640,00 CHF), Galderma (+ 1,98 Prozent auf 169,90 CHF) und Amrize (+ 1,87 Prozent auf 41,48 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Partners Group (-6,00 Prozent auf 677,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-5,91 Prozent auf 78,26 CHF), Straumann (-3,66 Prozent auf 100,15 CHF), UBS (-2,08 Prozent auf 43,36 CHF) und Holcim (-1,82 Prozent auf 74,62 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3 831 470 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 281,444 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at