SIX-Handel SLI liegt am Mittwochmittag im Minus

Der SLI gibt am Mittag nach.

Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,52 Prozent leichter bei 2 262,27 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,328 Prozent auf 2 266,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 274,15 Punkten am Vortag.

Bei 2 262,15 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 272,91 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0,349 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 01.06.2026, bei 2 131,50 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 01.04.2026, einen Wert von 2 070,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 960,75 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,17 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 288,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Straumann (+ 2,68 Prozent auf 109,25 CHF), VAT (+ 2,38 Prozent auf 723,00 CHF), Lonza (+ 2,20 Prozent auf 557,80 CHF), Partners Group (+ 1,30 Prozent auf 670,80 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,56 Prozent auf 197,05 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Galderma (-6,17 Prozent auf 172,55 CHF), Richemont (-2,49 Prozent auf 181,90 CHF), Swisscom (-2,41 Prozent auf 608,50 CHF), Logitech (-1,45 Prozent auf 74,64 CHF) und Helvetia Baloise (-1,15 Prozent auf 206,20 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 686 692 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 292,011 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,06 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at