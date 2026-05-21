SIX-Handel SLI liegt am Nachmittag im Minus

Derzeit halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Donnerstag gibt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,20 Prozent auf 2 132,81 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,059 Prozent auf 2 135,72 Punkte an der Kurstafel, nach 2 136,99 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 2 148,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 127,02 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 2,29 Prozent zu. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 21.04.2026, den Wert von 2 120,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der SLI auf 2 200,58 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 020,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,845 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sika (+ 1,86 Prozent auf 142,65 CHF), Straumann (+ 0,93 Prozent auf 89,04 CHF), Sonova (+ 0,79 Prozent auf 204,60 CHF), Givaudan (+ 0,75 Prozent auf 2 812,00 CHF) und Geberit (+ 0,72 Prozent auf 504,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Swiss Re (-3,70 Prozent auf 121,10 CHF), Helvetia Baloise (-1,20 Prozent auf 214,80 CHF), Partners Group (-0,95 Prozent auf 901,00 CHF), Richemont (-0,83 Prozent auf 155,95 CHF) und VAT (-0,69 Prozent auf 600,20 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 964 929 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 286,572 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,03 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,73 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at