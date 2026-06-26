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Index-Performance 26.06.2026 12:26:47

SIX-Handel SLI liegt mittags im Minus

SIX-Handel SLI liegt mittags im Minus

Der SLI erleidet aktuell Verluste.

Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,76 Prozent schwächer bei 2 262,91 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,313 Prozent auf 2 273,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 280,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 261,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 275,47 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2,29 Prozent aufwärts. Der SLI wurde vor einem Monat, am 26.05.2026, mit 2 151,18 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wurde der SLI mit 2 014,35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, bewegte sich der SLI bei 1 948,44 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,20 Prozent. Bei 2 288,59 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Richemont (+ 0,86 Prozent auf 187,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,61 Prozent auf 197,85 CHF), Swisscom (+ 0,47) Prozent auf 642,00 CHF), Geberit (+ 0,44 Prozent auf 543,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,43 Prozent auf 127,30 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,17 Prozent auf 84,84 CHF), Logitech (-2,08 Prozent auf 80,22 CHF), Sandoz (-1,75 Prozent auf 71,98 CHF), Alcon (-1,72 Prozent auf 54,78 CHF) und Amrize (-1,59 Prozent auf 44,53 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 137 986 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 287,021 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,81 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 59,48 -0,67% Alcon AG
Amrize 48,78 -0,08% Amrize
Galderma 192,00 -1,03% Galderma
Geberit AG (N) 588,00 0,14% Geberit AG (N)
Kühne + Nagel International AG (KN) 209,50 -1,78% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 85,56 -3,63% Logitech S.A.
Partners Group AG 712,40 0,85% Partners Group AG
Richemont 202,00 0,05% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 363,45 0,37% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 77,76 -1,69% Sandoz
Swiss Re AG 138,30 0,69% Swiss Re AG
Swisscom AG 691,00 -0,14% Swisscom AG
UBS 43,06 -2,05% UBS

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 263,63 -0,73%

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