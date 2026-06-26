Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Index-Performance
|
26.06.2026 12:26:47
SIX-Handel SLI liegt mittags im Minus
Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,76 Prozent schwächer bei 2 262,91 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,313 Prozent auf 2 273,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 280,32 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 261,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 275,47 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2,29 Prozent aufwärts. Der SLI wurde vor einem Monat, am 26.05.2026, mit 2 151,18 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wurde der SLI mit 2 014,35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, bewegte sich der SLI bei 1 948,44 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,20 Prozent. Bei 2 288,59 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.
Tops und Flops im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Richemont (+ 0,86 Prozent auf 187,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,61 Prozent auf 197,85 CHF), Swisscom (+ 0,47) Prozent auf 642,00 CHF), Geberit (+ 0,44 Prozent auf 543,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,43 Prozent auf 127,30 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,17 Prozent auf 84,84 CHF), Logitech (-2,08 Prozent auf 80,22 CHF), Sandoz (-1,75 Prozent auf 71,98 CHF), Alcon (-1,72 Prozent auf 54,78 CHF) und Amrize (-1,59 Prozent auf 44,53 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 137 986 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 287,021 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,81 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Amrize
|
26.06.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.06.26
|SLI-Handel aktuell: SLI fällt zurück (finanzen.at)
|
26.06.26
|Verluste in Zürich: SMI zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
26.06.26
|SIX-Handel SLI liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Handel: SMI am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.06.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
25.06.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
25.06.26
|Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SMI steigen (finanzen.at)
Analysen zu Amrize
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|91,30
|-3,14%
|Alcon AG
|59,48
|-0,67%
|Amrize
|48,78
|-0,08%
|Galderma
|192,00
|-1,03%
|Geberit AG (N)
|588,00
|0,14%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|209,50
|-1,78%
|Logitech S.A.
|85,56
|-3,63%
|Partners Group AG
|712,40
|0,85%
|Richemont
|202,00
|0,05%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|363,45
|0,37%
|Sandoz
|77,76
|-1,69%
|Swiss Re AG
|138,30
|0,69%
|Swisscom AG
|691,00
|-0,14%
|UBS
|43,06
|-2,05%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 263,63
|-0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.