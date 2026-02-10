SIX-Handel SLI liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Der SLI schloss nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 2 159,42 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,108 Prozent auf 2 159,36 Punkte an der Kurstafel, nach 2 161,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 155,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 164,92 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 175,41 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 10.11.2025, einen Stand von 2 029,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, notierte der SLI bei 2 077,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,392 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 185,70 Punkte. Bei 2 099,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 5,55 Prozent auf 8,66 CHF), Temenos (+ 2,53 Prozent auf 68,90 CHF), Richemont (+ 2,23 Prozent auf 160,25 CHF), Adecco SA (+ 2,17 Prozent auf 23,54 CHF) und Givaudan (+ 1,83 Prozent auf 3 115,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Zurich Insurance (-3,16 Prozent auf 552,20 CHF), Julius Bär (-3,04 Prozent auf 65,78 CHF), UBS (-1,47 Prozent auf 33,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,42 Prozent auf 187,55 CHF) und Helvetia Baloise (-1,37 Prozent auf 194,40 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4 206 583 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 310,511 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Die Adecco SA-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

