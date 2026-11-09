SLI

2 386,40
7,18
0,30 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
SLI aktuell 09.11.2026 09:28:52

SIX-Handel SLI liegt zum Handelsstart im Minus

SIX-Handel SLI liegt zum Handelsstart im Minus

So bewegt sich der SLI morgens.

Am Montag gibt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,04 Prozent auf 2 378,31 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,062 Prozent auf 2 377,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2 379,22 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 376,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 379,28 Punkten lag.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, notierte der SLI bei 2 219,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 2 336,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 2 005,87 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,57 Prozent aufwärts. Bei 2 433,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sandoz (+ 1,34 Prozent auf 84,90 CHF), Roche (+ 0,90 Prozent auf 393,80 CHF), Lonza (+ 0,87 Prozent auf 669,20 CHF), Julius Bär (+ 0,80 Prozent auf 68,44 CHF) und Novartis (+ 0,68 Prozent auf 133,98 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Richemont (-2,00 Prozent auf 166,25 CHF), Amrize (-1,87 Prozent auf 34,08 CHF), VAT (-1,63 Prozent auf 508,20 CHF), Swiss Re (-1,51 Prozent auf 149,65 CHF) und Helvetia Baloise (-0,72 Prozent auf 220,40 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 204 405 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 339,785 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 37,33 -0,56% Amrize
Helvetia Baloise Holding AG 241,60 -0,08% Helvetia Baloise Holding AG
Julius Bär 75,28 1,89% Julius Bär
Lonza AG (N) 732,00 1,33% Lonza AG (N)
Novartis AG 146,80 0,78% Novartis AG
Partners Group AG 731,40 0,25% Partners Group AG
Richemont 181,75 -1,54% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 433,48 2,06% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 92,94 2,02% Sandoz
Swiss Re AG 162,95 -1,84% Swiss Re AG
UBS 43,13 0,51% UBS
VAT 565,80 0,60% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 386,59 0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen