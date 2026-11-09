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09.11.2026 09:28:52
SIX-Handel SLI liegt zum Handelsstart im Minus
Am Montag gibt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,04 Prozent auf 2 378,31 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,062 Prozent auf 2 377,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2 379,22 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 376,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 379,28 Punkten lag.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, notierte der SLI bei 2 219,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 2 336,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 2 005,87 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,57 Prozent aufwärts. Bei 2 433,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sandoz (+ 1,34 Prozent auf 84,90 CHF), Roche (+ 0,90 Prozent auf 393,80 CHF), Lonza (+ 0,87 Prozent auf 669,20 CHF), Julius Bär (+ 0,80 Prozent auf 68,44 CHF) und Novartis (+ 0,68 Prozent auf 133,98 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Richemont (-2,00 Prozent auf 166,25 CHF), Amrize (-1,87 Prozent auf 34,08 CHF), VAT (-1,63 Prozent auf 508,20 CHF), Swiss Re (-1,51 Prozent auf 149,65 CHF) und Helvetia Baloise (-0,72 Prozent auf 220,40 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 204 405 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 339,785 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Helvetia Baloise Holding AG
|241,60
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|Julius Bär
|75,28
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|Lonza AG (N)
|732,00
|1,33%
|Novartis AG
|146,80
|0,78%
|Partners Group AG
|731,40
|0,25%
|Richemont
|181,75
|-1,54%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|433,48
|2,06%
|Sandoz
|92,94
|2,02%
|Swiss Re AG
|162,95
|-1,84%
|UBS
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|VAT
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