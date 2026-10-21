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SLI-Entwicklung 21.10.2026 15:58:45

SIX-Handel: SLI nachmittags mit Zuschlägen

SIX-Handel: SLI nachmittags mit Zuschlägen

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SLI springt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,40 Prozent auf 2 325,58 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,009 Prozent höher bei 2 316,51 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 316,31 Punkten am Vortag.

Bei 2 325,81 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 310,79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,24 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 21.09.2026, den Stand von 2 243,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2 285,77 Punkte. Der SLI stand vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 2 040,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,12 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Straumann (+ 2,48 Prozent auf 95,98 CHF), Sandoz (+ 1,50 Prozent auf 78,28 CHF), VAT (+ 1,43 Prozent auf 609,20 CHF), Logitech (+ 1,19 Prozent auf 90,04 CHF) und SGS SA (+ 1,18 Prozent auf 100,15 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Holcim (-0,65 Prozent auf 64,50 CHF), Lonza (-0,64 Prozent auf 621,00 CHF), Sonova (-0,57 Prozent auf 277,00 CHF), Lindt (-0,35 Prozent auf 8 440,00 CHF) und Givaudan (-0,30 Prozent auf 3 948,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 408 220 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 326,511 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,87 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,57 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Givaudan AG 4 322,00 1,34% Givaudan AG
Holcim AG 69,02 -1,06% Holcim AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 120,00 1,33% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 98,08 -0,04% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 683,20 2,03% Lonza AG (N)
Partners Group AG 666,00 1,19% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 424,00 0,90% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 85,80 2,02% Sandoz
SGS SA 109,75 1,43% SGS SA
Sonova AG 305,00 2,28% Sonova AG
Straumann Holding AG 105,00 2,14% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 167,10 2,08% Swiss Re AG
UBS 41,74 -1,97% UBS
VAT 617,80 -5,59% VAT

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