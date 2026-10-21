Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|SLI-Entwicklung
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21.10.2026 15:58:45
SIX-Handel: SLI nachmittags mit Zuschlägen
Der SLI springt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,40 Prozent auf 2 325,58 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,009 Prozent höher bei 2 316,51 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 316,31 Punkten am Vortag.
Bei 2 325,81 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 310,79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,24 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 21.09.2026, den Stand von 2 243,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2 285,77 Punkte. Der SLI stand vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 2 040,70 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,12 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Straumann (+ 2,48 Prozent auf 95,98 CHF), Sandoz (+ 1,50 Prozent auf 78,28 CHF), VAT (+ 1,43 Prozent auf 609,20 CHF), Logitech (+ 1,19 Prozent auf 90,04 CHF) und SGS SA (+ 1,18 Prozent auf 100,15 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Holcim (-0,65 Prozent auf 64,50 CHF), Lonza (-0,64 Prozent auf 621,00 CHF), Sonova (-0,57 Prozent auf 277,00 CHF), Lindt (-0,35 Prozent auf 8 440,00 CHF) und Givaudan (-0,30 Prozent auf 3 948,00 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 408 220 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 326,511 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,87 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,57 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|34,90
|1,07%
|Givaudan AG
|4 322,00
|1,34%
|Holcim AG
|69,02
|-1,06%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 120,00
|1,33%
|Logitech S.A.
|98,08
|-0,04%
|Lonza AG (N)
|683,20
|2,03%
|Partners Group AG
|666,00
|1,19%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|424,00
|0,90%
|Sandoz
|85,80
|2,02%
|SGS SA
|109,75
|1,43%
|Sonova AG
|305,00
|2,28%
|Straumann Holding AG
|105,00
|2,14%
|Swiss Re AG
|167,10
|2,08%
|UBS
|41,74
|-1,97%
|VAT
|617,80
|-5,59%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 333,44
|0,24%
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